Фестивали «Пикник „Афиши“» отложили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3089c9d6-c134-11ea-b8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Московский музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“» перенесли на неопределённый срок. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с паднемией коронавируса.

Изначально мероприятие было запланировано на 8 августа. Анонс 17-го по счёту события состоялся 17 февраля, после чего организаторы заявили, что откладывают объявление лайнапа.

Мы мечтаем встретиться со всеми в этом году, чтобы слушать любимых артистов, танцевать и валяться на траве, как делали это 16 лет. Однако пока просто не знаем, будет ли такая возможность. Мы каждый день рисуем карты, ищем решения для безопасности гостей и ждем-ждем официальной информации, как только все узнаем — сразу вам расскажем! — говорится в заявлении фестиваля.

Ранее стало известно от переносе московского фестиваля «Боль» на неопределённый срок. Событие было запланировано на 3, 4 и 5 июля в Доме культуры ЗИЛ, писал NEWS.ru.