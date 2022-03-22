DJ Грув назвал пять лучших диджеев мира

Музыканты Mixmaster Mike (Майкл Шварц, США), QBert (Ричард Квитвис, США), Владимир Фонарёв (РФ), DJ Fresh (Дэниель Стейн, Великобритания), дуэт Block & Crown (Нидерланды) являются лучшими диджеями мира, рассказал в беседе с NEWS.ru российский DJ Грув (Евгений Рудин). По его словам, первые два исполнителя не знают себе равных в жанре scrarch.

Mix Master Mike является американским Turntablist, наиболее известным за его работу с Beastie Boys. Qbert был награжден званием лучшего диджея Америки в 2010 году, был чемпионом США DMC 1991 года и достиг титулов чемпиона мира DMC в 1992 и 1993 годах. Block & Crown — один из самых мощных артистов в стиле house. DJ Fresh — британский драм-н-бейс музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company. Block & Crown — два DJ/производителя из Нидерландов. Они работали вместе под различными псевдонимами в течение нескольких лет, после чего объединились и организовали Block & Crown, — отметил Рудин.

В начале весны несколько молодёжных исполнителей представили на суд поклонников свои новинки. Один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России Эльдар Джарахов выпустил альбом «Лёгкий способ бросить курить», певица Алёна Швец выдала сразу два сборника — «Яд» и «Противоядие», а блогеры ESMI (Эсмеральда Данилевская) и Алина Абрикоса записали совместный трек «Уже влюбился».

Ранее стало известно, что итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, не приедет в Россию в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. В этом году Maneskin проведут тур под названием «Loud Kids Tour».