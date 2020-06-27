Четвёртая симфония Каретникова впервые вышла на «Мелодии»

https://static.news.ru/photo/af95602e-b913-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Николай Каретников Фото: histrf.ru

Четвёртая симфония Николая Каретникова впервые вышла за звукозаписывающей фирме «Мелодия». Издание приурочено к 90-летию с момента рождения композитора. Об этом 28 июня журналистам рассказали представители пресс-службы компании.

На «Мелодии» вышла запись, которая ранее никогда не издавалась. Теперь ценители музыки смогут послушать первое исполнение Четвёртой симфонии композитора-нонконформиста в СССР. Перед началом композиции звучит вступительное слово Геннадия Рождественского — дирижёра, благодаря которому премьера состоялась в 1968 году на фестивале «Пражская весна». В СССР Четвёртая прозвучала только 22 года спустя.

Симфония была написана в 1963 году как музыка для балета «Геологи», заказанного Большим театром.

Получив либретто, композитор решил написать именно симфонию — сложную по языку, в додекафонной технике, без всяких скидок на «балетность». И при этом предназначенную для хореографической постановки, — передаёт ТАСС сообщение от пресс-службы «Мелодии».

Постановщики уже приняли симфонию и готовили её к выходу. Однако после знаменитого посещения генсеком Никитой Хрущёвым выставочного зала «Манеж» и усилившегося давления на искусство с идеологической точки зрения цензорам балет даже не стали показывать.

Издание доступно на площадках Apple Music, «Яндекс.Музыка», YouTube, Spotify. Подготовлено при поддержке Фонда Николая Каретникова.

Композитор родился в 1930 году. Известность он получил уже в 23 года после написания оратории «Юлиус Фучик». Впоследствии композитор прославился как автор двух масштабных сценических произведений: оперы «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Петра».

Каретников скончался в 1993 году.

Как ранее писал NEWS.ru, фирма «Мелодия» выпустила инструментальные произведения композитора Александра Алябьева. Студия представила записи камерной, оркестровой и театральной музыки артиста.