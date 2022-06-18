17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве певица МакSим дала первый сольный концерт после года тишины. В 2021 году артистка перенесла тяжелую болезнь — летом она попала в больницу с пневмонией, после которой долго находилась в коме.
Однако МакSим удалось преодолеть недуг. Долгое время после болезни она не выступала, но уже в декабре впервые появилась на публике в рамках шоу «Золотой граммофон».
Концерт в Зеленом театре прошел под девизом «Спасибо». Певица исполнила хиты из разных творческих периодов своей карьеры. Как это было — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители перед концертом певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители перед концертом певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители перед концертом певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители перед концертом певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время концерта певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время концерта певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим со зрителями на сцене во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим со зрителями на сцене во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время концерта певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Зрители во время концерта певицы МакSим (Марины Максимовой) в Зеленом театре на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ