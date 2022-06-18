Анна Акимова

«Больше не забыть это лето»: как прошел концерт МакSим после года молчания 17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве певица МакSим дала первый сольный концерт после года тишины

18 июня 2022 в 09:52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ