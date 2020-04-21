Black Star присвоит псевдоним Клавы Коки

https://static.news.ru/photo/4b6d92ea-83c8-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный лейбл Black Star решил запатентовать сценический псевдоним 23-летней певицы Клавдии Высоковой — Клавы Коки, передаёт Mash.

Высокова заключила контракт с компанией рэпера Тимати в 2015 году, когда победила в шоу «Молодая кровь». После пяти лет и прихода популярности к Клаве Коке лейбл решил присвоить псевдоним певицы.

Эта компания часто забирает имена своих исполнителей. Егор Крид, например, от них ушёл, посудился и кличку сохранил, а вот Леван Горозия перестал быть L’One, — отметили в Mash.

Издание Vokrug.tv процитировало ранее интервью девушки, в котором Клава Кока назвала нормальным сохранение лейблом прав на песни и псевдонимы раскрученных артистов. По её словам, все участники Black Star видели такой пункт в своих контрактах.

Как писал NEWS.ru, в феврале Мещанский районный суд Москвы отказался взыскать с Black Star неустойку в 146 миллионов рублей в пользу Левана Горозии, который подал иск после потери псевдонима L’One.