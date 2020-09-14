Беляев поддержал ЛГБТ-прайд на концерте традиционных ценностей на Урале

Российский музыкант, лидер группы Therr Maitz Антон Беляев выразил поддержку представителям ЛГБТ-сообщества со сцены фестиваля традиционных ценностей «Скрепа» в Екатеринбурге, а после — и в своём Instagram.
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Ещё раз хочу отметить, что нам неважно, традиционные у вас ценности или нетрадиционные — мы рады вас всех видеть, и всегда будем рады, — сказал он в опубликованном в Instagram видео.
Ранее поклонники осудили Беляева, группа которого стала хедлайнером фестиваля «Скрепа», за участие в нём. Многие из них заявляли, что мероприятие было организовано движением «Сорок сороков» в противовес ЛГБТ-фестивалю Ural Pride Week. Сам музыкант объяснил это тем, что не знал о характере мероприятия, так как его организаторы описали «Скрепу» как «семейный фестиваль».
Нам порой сложно разобраться в нюансах и вовремя сформировать мнение, но позиция у нас есть, и так будет всегда. И мы будем её придерживаться даже в таких сложных и непонятных ситуациях, как вчера, — заявил фронтмен Therr Maitz.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно конспирологическим теориям, её намеренно внедряют в обществе, чтобы подорвать традиционные духовные ценности. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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