Жители дома в центре Москвы пожаловались на 10-дневное отсутствие воды

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Проживающие в доме в Малом Златоустинском переулке в центре Москвы пожаловались NEWS.ru на отсутствие холодной воды в течение 10 дней. По словам жильцов, обращения в соответствующие службы результатов не дали: их переадресовывают и не помогают решить проблему.

В центре Москвы по адресу: Малый Златоустинский переулок, д. 8, стр. 1 уже около 10 дней нет холодной воды. Мы подавали множество заявок и обращений на mos.ru, в Мосжилинспекцию, в управу, однако результатов нет. Все переадресовывают обращения в другие инстанции и ничем не содействуют, — сказала одна из жительниц дома.

Собеседница отметила, что в доме проживает ее пожилая родственница. По ее словам, 75-летней женщине очень тяжело, жильцы просят о помощи.

В январе во Владимире из-за ремонта на инженерных сетях 19 домов остались без отопления и холодной воды. Власти обещали, что после того как энергетики завершат ремонт и включат оборудование, начнутся пуско-наладочные работы, которые, по данным мэрии, продлятся примерно два часа.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы подмосковного Подольска из-за пропавшего в городе отопления. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой причинение тяжких последствий. Чиновник, чье имя не раскрывается, был задержан. Также задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».