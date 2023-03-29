Заказавшая убийство матери школьница пойдет под суд с тремя сверстниками СКР: четверо подростков стали фигурантами дела об убийстве женщины-риелтора в Балашихе

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Фигурантами уголовного дела об убийстве женщины-риелтора в Балашихе стали четверо несовершеннолетних от 14 до 17 лет, включая ее дочь, сообщается в Telegram-канале СКР по Московской области. Разбирательство ведется по статье УК об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, дочь после ссоры с матерью попросила знакомого найти людей, которые смогли бы за 350 тысяч рублей убить родственницу. Женщина была задушена в квартире, а ее тело несовершеннолетние вынесли к мусорке во дворе лишь спустя двое суток.

24 марта 2023 года девушка и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру, расположенную в г. Балашихе, после чего они стали дожидаться прихода женщины. Как только женщина вошла в квартиру, один из злоумышленников напал на нее, после чего совершил ее убийство путем удушения, — говорится в сообщении.

Тело убитой было вынесено на самодельных носилках. По данным NEWS.ru, труп женщины пролежал на мусорке в течение нескольких часов. Только потом о нем в полицию сообщил местный житель.

В феврале омский спецназ задержал 41-летнего местного жителя, подозреваемого в найме киллера для своей 40-летней супруги, с которой планировал развестись. По данным СКР, муж не хотел при разводе делить имущество с женой и решать вопрос о месте проживания дочери.