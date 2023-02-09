Рекрутер киллеров сдал полиции омича-египтянина, заказавшего убийство жены В Омске задержан бизнесмен с египетскими корнями, просивший знакомого найти киллера для жены

Фото: omsk.sledcom.ru

В Омске спецназ полиции задержал 41-летнего местного жителя, который попросил знакомого, ранее имевшего проблемы с законом, помочь найти киллера для убийства 40-летней супруги, сообщается на сайте СКР. Издание «Город 55» уточняет, что задержанным оказался бизнесмен с египетскими корнями.

По данным СКР, муж не хотел при разводе делить имущество с женой и решать вопрос о месте проживания дочери. Убедившись в серьезности намерений омича, бывший заключенный доложил в полицию о поступившем ему предложении. Далее он исполнял роль HR по подбору киллеров под руководством УМВД по Омской области. Под видом нанятого киллера деньги от мужа жертвы заказного убийства получал оперативник.

Под видом исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска, он встретился с заказчиком, получил аванс в размере 1 тысячи евро, а также сведения о внешности, местонахождении, проживании и маршрутах передвижения «жертвы». Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. В момент передачи оставшихся денежных средств в размере 3 тысяч евро злоумышленник был задержан бойцами отряда специального назначения «Гром», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе задержанный отрицал свою вину. Суд заключил его под стражу.

«Город 55» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что причиной развода стало наличие молодой любовницы у предпринимателя. На допросе он утверждал, что история с наймом киллера — это всего лишь розыгрыш.

В ноябре пенсионерку из Новосибирска осудили за организацию заказного убийства бывшего мужа. 63-летняя женщина обратилась к ранее судимому знакомому для поиска исполнителя убийства, которым оказался мужчина 46 лет. В итоге киллер застрелил бывшего супруга женщины, однако всех троих быстро вычислили и представили перед судом. Обвиняемые получили сроки от 12 до 13 лет в колониях общего и строгого режимов.