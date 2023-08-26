Загоревшийся в Нахабино рынок потушили лишь к утру

Фото: vk.com/nahabino_online

Пожар на строительном рынке в подмосковном Нахабино смогли потушить 26 августа к 11:20, сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области в Telegram. О возгорании стало известно вечером 25 августа, а к 22 часам огонь был локализован.

Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье, — сказали в ведомстве.

Огонь охватил склад лакокрасочных материалов накануне вечером. Площадь пожара предварительно составила 400 квадратных метров.

До этого Житель села Немчиновка в Московской области решил починить свой автомобиль, но в процессе ремонта загорелись пять машин. Сначала заискрилась проводка в ремонтируемом автомобиле, затем за несколько секунд начался сильный пожар. Огонь стал перекидываться на другие автомобили. Очевидцы решили растащить машины с помощью троса, однако один из них неудачно намотал веревку на руку и ему оторвало палец.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.