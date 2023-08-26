При ремонте автомобиля в Московской области сгорели пять машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Немчиновка в Московской области решил починить свой автомобиль, но в процессе ремонта загорелись пять машин, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, сначала заискрилась проводка в ремонтируемом автомобиле, затем за несколько секунд начался сильный пожар.

Во время ремонта машины, что-то пошло не так и у нее заискрилась проводка. Всего за несколько секунд начался довольно сильный пожар, — отмечается в сообщении.

Канал рассказал, что огонь стал перекидываться на другие автомобили. Очевидцы решили растащить машины с помощью троса, однако один из них неудачно намотал веревку на руку и ему оторвало палец.

К месту пожара пришлось вызывать сотрудников скорой и спасателей. В итоге пять автомобилей сгорели. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Кинешме Ивановской области мужчина ночью поджег жилой дом. Спустя некоторое время пожар потух сам по себе, его общая площадь не превысила 1 кв. м. Местные жители подозревают в поджоге 59-летнего соседа, который накануне отмечал свой день рождения. В отношении поджигателя завели уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек. В городе введен план «Крепость», преступника разыскивают.