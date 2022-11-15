Юрий Бутусов уехал в Европу и покинул пост режиссера театра Вахтангова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юрий Бутусов, занимавший пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил директор театра Кирилл Крок в интервью РИА Новости. По его словам, Бутусов уехал в Европу.

Юрий Бутусов уехал в Европу и написал заявление об уходе по собственному желанию. Подчеркиваю, его никто не увольнял, это его собственное желание, — сказал Крок.

С 2011 по 2018 год Бутусов был главный режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. В 2017 назначен также его худруком. Главным режиссером Вахтанговского театра Бутусов стал в сентябре 2018 года. На эту должность его пригласил Римас Туминас, занимавший тогда пост художественного руководителя.

Ранее Крок заявил о готовности отправить агитбригады своих артистов выступать на линию фронта в Донбасс. Таким образом он отреагировал на предложение депутата Госдумы России Дмитрия Гусева обязать выступать в зоне СВО артистов, получающих зарплату из госбюджета. По словам руководителя театра Вахтангова, даже без инициативы российских парламентариев артисты театральной труппы в декабре едут выступать в Луганск совершенно бесплатно.

28 октября первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что в Госдуме хотят обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.