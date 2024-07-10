«Вы русская?»: в метро Москвы мужчина набросился на певицу из-за внешности Певица Ермак рассказала, что в московском метро из-за прически на нее напал мужчина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Настя Ермак рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в московском метро на нее из-за внешности напал мужчина. Сначала он снимал девушку на камеру, спрашивая, русская ли она. Когда она ответила утвердительно, он начал пинать исполнительницу и ее спутника в спину, называя «позором русского народа». Ермак предположила, что агрессию вызвала ее короткая осветленная прическа.

Всем в вагоне было плевать, хотя я шла и просила мужчин, чтобы они что-то сделали, ведь их было много, и все мужчины вагона точно могли справиться с одним неадекватным. По мнению этого ящера, мы позорим русский народ. Все из-за моей необычной внешности, из-за моей прически, — рассказала Ермак.

Певица также добавила, что обратилась к сотрудникам полиции и передала им фото мужчины, который напал на нее.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на подростка. Подозреваемого задержали, в ведомстве его действия расценили как хулиганские.

До этого в Москве на станции метро «Коломенская» женщина с ножом напала на пассажирку в хиджабе. Оказавшиеся рядом люди вовремя отреагировали и оттащили женщину с холодным оружием, а после распылили ей в лицо перцовый баллончик.