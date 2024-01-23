Врачи зафиксировали вспышку кори на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы выявлена вспышка кори, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на подтверждение от департамента здравоохранения. Врачи выявили заболевшего в доме на улице Радужной. Жильцам дома рекомендовали сделать прививку в поликлинике или уточнить, есть ли у них иммунитет к заболеванию.

Да, сотрудники поликлиники выходят в очаги кори и проводят вакцинацию, — пояснили в депздраве.

Канал опубликовал фото с объявлением в многоквартирном доме, в котором жильцов приглашают в медучреждение. Известно, что вспышку инфекции зафиксировали во втором корпусе дома № 5 на улице Радужной.

В связи с регистрацией очага кори по адресу: ул. Радужная, 5, к. 2, и неблагополучной эпидемиологической обстановкой по кори, а также с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний приглашаем вас обратиться в ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ ф. 1» по адресу: ул. Печорская , д. 10, корпус 2, на стойку информации на первом этаже или каб. 312 для решения вопроса о вакцинации против кори / уточнения прививочного анамнеза, — говорится в объявлении.

В конце декабря юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах. В вузе был определен круг контактных лиц, а также были приняты меры для недопущения распространения заболевания.