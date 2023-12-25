В МГУ произошла вспышка кори В МГУ проводят эпидемиологические мероприятия из-за кори у студента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори, такое решение руководство вуза приняло после того, как у одного из студентов обнаружили корь. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах. В пресс-службе вуза рассказали NEWS.ru, что в вузе приступили к эпидемиологическим мероприятиям: определен круг контактных лиц, а также были приняты меры для недопущения распространения заболевания.

В здании (Ленинские горы, 1, строение 3, блок А, Б – юридический факультет МГУ и высшая школа государственного аудита МГУ) проводится дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, — сообщили в пресс-службе.

В администрации вуза добавили, что Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

Студентов же перевели на удаленный формат обучения до 11 января 2024 года. 25 декабря в МГУ началась зачетная сессия, из-за чего лекции и семинары в этот период не проводятся. В пресс-службе уточнили, что весенняя сессия начнется 7 февраля в обычном режиме.

Ранее издание EADaily со ссылкой на данные UNICEF сообщило, что Казахстан сегодня занимает первое место в мире по количеству случаев заболевания корью в процентном отношении к числу населения. На каждые 100 тысяч жителей республики приходится в среднем 69 случаев кори, уточнили в организации. На втором месте находится Киргизия, а третье принадлежит Румынии, где официально объявлена эпидемия кори.

22 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о введении в оборот более 367 тысяч вакцин, применяемых для профилактики кори, краснухи и паротита. В ближайшие дни препараты начнут поставлять во все регионы страны. По его словам, в скором времени препараты начнут поставлять во все регионы страны.