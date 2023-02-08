Заключенный упал со шконки в ИВС Балашихи и умер MK.RU: следователи проверят ИВС Балашихи, где заключенный умер при падении со шконки

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

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Следователи проведут проверку в изоляторе временного заключения города Балашихи, где заключенный умер при падении со шконки в камере, где не работали камеры видеонаблюдения, передает MK.RU. Вечером 7 февраля 58-летний мужчина упал со второго яруса кровати, а когда к нему подошли сотрудники колонии, он уже не дышал.

Трое сокамерников подтверждают, что мужчина сам упал с кровати. Но именно в этот день в камере не работала система видеонаблюдения.

Известно, что мужчина отбывал наказание по статье о краже. Жил он в соседнем к ИВС городе Реутове. Изначально ему был назначен условный срок, но осужденный вовремя не отметился во ФСИН, из-за чего срок заменили на реальный.

В Нижнем Тагиле следователи расследуют смерть задержанного в машине сотрудников УМВД. Вскрытие показало, что мужчине переломили шейный позвонок. Смерть наступила после того, как стражи порядка задержали мужчину за хулиганство на территории местной психиатрической больницы.