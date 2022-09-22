Военкомат отменил решение о мобилизации айтишника в Москве Айтишника из Сбера Бугреева оставили в Москве служить в «теробороне»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Никогда не служивший IT-специалист Сбербанка из Москвы Виктор Бугреев, чья мобилизация вызвала скандал, остается в столице, заявила супруга айтишника каналу «Осторожно, Москва». По ее словам, мужа отпустили и назначили еще один визит в военкомат на 23 сентября для сверки документов.

Сказали, что будут искать для него место айтишника в московской теробороне, — рассказала женщина.

Ранее телеведущая Ксения Собчак возмутилась мобилизацией в Москве никогда не служившего IT-специалиста. Она обвинила военкоматы в нарушении указаний главы Минобороны Сергея Шойгу. Отмечалось, что повестку из военкомата Бугреев получил накануне, хотя не учился на военной кафедре, не проходил воинскую службу и не имеет военной специальности.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.