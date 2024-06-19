В жилом доме в центре Москвы упал лифт ТАСС: при падении лифта в центре Москвы пострадал челевек

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Один человек получил травмы при падении лифта в жилом доме в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте ЧП работают столичные спасатели.

В жилом доме на Земляном Валу произошло падение лифта, травмирован один человек, — сказал собеседник агентства.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел на улице Земляной Вал при демонтаже устройства в ходе ремонтных работ, пострадавший — рабочий.

Ранее в центре Москвы во время ремонта жилого дома в Бобровом переулке обрушилась шахта лифта. По данным Telegram-канала Mash, предварительно, пострадал один рабочий. Позже Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеоролик с моментом обрушения части старой лифтовой шахты. Согласно его сведениям, там находились двое рабочих. Одному из рабочих удалось ухватиться за металлическую балку и повиснуть на ней.

В начале мая падение лифта произошло в одной из многоэтажек на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. Кабина лифта упала с 11-го этажа на шестой. Подростка госпитализировали. Врачи диагностировали мальчику перелом ноги.

До этого в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.