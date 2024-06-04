В Москве шахта лифта с рабочим обрушилась во время ремонта дома

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В Москве шахта лифта обрушилась во время ремонта жилого дома в Бобровом переулке, передает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно, пострадал один рабочий.

На опубликованных каналом кадрах видно, как он пытается удержаться на части конструкции. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее в жилищном комплексе «Счастливый» села Усады в Татарстане рухнул лифт. В ЖК отключили свет. При этом электрики не предупредили жильцов о своих планах. В момент падения в лифте никого не было. Кабина остановилась благодаря аварийному стопу, а управляющая компания уже написала жалобу на электриков. Сотрудники в свою очередь оправдали себя тем, что просто не дозвонились до УК.

В начале мая падение лифта произошло в одной из многоэтажек на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. Кабина лифта упала с 11-го этажа на шестой. Подростка госпитализировали. Врачи диагностировали мальчику перелом ноги.

Также стало известно, что в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался трос грузового лифта с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Пассажирку доставали спасатели.