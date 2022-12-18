В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Из-за обильного снегопада в Москве возможны задержки рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Для безопасности полетов в аэропорту постоянно проводят очистку посадочной полосы, а также проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. В пресс-службе предупредили, что вылеты могут быть отложены на 10-15 минут.

Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. <...> Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов «Аэроэскпресс», — говорится в сообщении.

18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это неокончательные значения, поскольку снегопад продолжится до вечера. Таким образом, 18 декабря ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня. К уборке города от снега привлечены дополнительные силы, задействованы около 119 тысяч работников и более 12,5 тысячи единиц различной техники.

В связи с погодными условиями в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены десятки рейсов.