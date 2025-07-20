В российском аэропорту пассажиры блокировали посадку на рейс В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы

В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды, сообщает РИА Новости. По информации агентства, причиной стало их недовольство тем, что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь с субботы, 19 июля.

В частности, пассажиры требовали от представителей авиакомпании объяснений. Позже к ним вышли представители служб безопасности. Рейс в Минводы должен был вылететь в субботу, в 17:10 (по мск). Посадка на рейс DP6911 за воскресенье, 20 июля, уже стартовала.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

До этого сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковском были введены временные ограничения. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты на протяжении всей ночи. Меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.