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20 июля 2025 в 10:39

В российском аэропорту пассажиры блокировали посадку на рейс

В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды, сообщает РИА Новости. По информации агентства, причиной стало их недовольство тем, что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь с субботы, 19 июля.

В частности, пассажиры требовали от представителей авиакомпании объяснений. Позже к ним вышли представители служб безопасности. Рейс в Минводы должен был вылететь в субботу, в 17:10 (по мск). Посадка на рейс DP6911 за воскресенье, 20 июля, уже стартовала.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

До этого сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковском были введены временные ограничения. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты на протяжении всей ночи. Меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

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Минеральные Воды
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