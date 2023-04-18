В ресторане Москвы опровергли, что призывали получать гражданство Израиля В московском ресторане назвали фейком предложения посетителям получить гражданство Израиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском ресторане Misha Fisher корреспонденту NEWS.ru прокомментировали сообщения о том, что у них посетителям предлагали помощь в получении гражданства Израиля, назвав их фейком. Ранее сегодня сообщалось, что в заведении вместе с меню выносят брошюры с призывом сменить гражданство на израильское.

Никаких брошюр мы не выдаем. Передали руководству ресторана сообщение. Это фейк, — рассказали в ресторане.

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ, а решение об этом может быть принято независимо от времени совершения подобных действий.

Ранее кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал документы на получение гражданства Израиля. В Министерстве алии и интеграции в Тель-Авиве журналист прошел собеседование с сотрудниками «Натива» — организацией, устанавливающей право на статус репатрианта.

Ранее заявления об отказе от гражданства РФ временно перестали принимать в российском посольстве в Таллине. При этом сотрудники посольства не указали причины и срок действия ограничений.