Посольство РФ в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Паспорт гражданина Российской Федерации

Заявления об отказе от гражданства РФ временно перестали принимать в российском посольстве в Таллине, сообщается на сайте дипмиссии. При этом сотрудники посольства не указали причины и срок действия ограничений.

Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Эстония готовит юридический план ареста российских активов, его должны представить к концу января. По словам представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, к этому сроку в Таллине намерены выполнить декабрьское поручение правительства.

До этого сообщалось, что среди населения Эстонии в последние годы неуклонно укрепляется мнение, что жизнь в стране становится хуже. Такие данные следуют из итогов опроса общественного мнения, который был проведен фирмой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии. То, что жизнь в Эстонии ухудшается, отметили 55% респондентов, в 2021 году так считали лишь 37% опрошенных.