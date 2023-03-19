Baza: кинокритик Антон Долин подал документы на гражданство Израиля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал документы на получение гражданства Израиля, сообщил Telegram-канал Baza. В Министерстве Алии и интеграции в Тель-Авиве журналист прошел собеседование с сотрудниками «Натива» — организацией, устанавливающей право на статус репатрианта.

Долин, как предполагает Baza, успешно прошел второй этап оформления гражданства. На третьей стадии кинокритик должен встретиться с представителями Министерства Алии и интеграции, которые зарегистрируют его в качестве нового репатрианта и выдадут соответствующее удостоверение.

Сам Долин не стал комментировать информацию Baza. Он порекомендовал журналистам прежде писать, а потом уже звонить, сообщив, что на этом общение с изданием он прекращает.

В марте 2022 года Долин покинул должность главного редактора журнала «Искусство кино». После этого стало известно, что кинокритик уехал из России. В октябре Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов Долина и еще пять журналистов.