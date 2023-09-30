В подмосковной «Березке» нашли более 60 кг наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители обнаружили нарколабораторию в одном из коттеджей в СНТ «Березка-6» Дмитровского района, сообщает Telegram-канал SHOT. Арендатор с криминальным прошлым 45-летний Василий Бурков прятал в доме более 60 кг наркотических веществ.

Сотрудники изъяли с места 21 кг готового порошка, 43 л жидкой химии и 1 кг кристаллообразного вещества.

Бурков ранее был судим за убийство, а теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство наркотиков в крупном размере».

Ранее сообщалось, что в доме экс-главы подмосковного Ступино 53-летней Веры Назаровой нашли нарколабораторию. Во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов готовых наркотиков и сырье для изготовления веществ, а также большое количество оборудования и костюмов химзащиты.

23 сентября стало известно, что во Владимирской области задержали супругов, которые варили мефедрон на даче. Они приехали в Россию из белорусского города Бобруйска. Полицейские обнаружили у пары 18 кг мефедрона. Сначала на них составили административный протокол, а позже было начато уголовное разбирательство.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.