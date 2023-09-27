SHOT: дом экс-главы Ступино превратили в нарколабораторию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В доме экс-главы подмосковного Ступино 53-летней Веры Назаровой нашли нарколабораторию, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов готовых наркотиков и сырье для изготовления веществ, а также большое количество оборудования и костюмов химзащиты.

По данным канала, Назарова, занимавшая пост главы города Ступино с 2017 по 2021 год, официально сдавала дом в подмосковной деревне 23-летнему молодому человек из Рязанской области.

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В августе сотрудники ФСБ России задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в производстве наркотиков. Мужчина оборудовал подпольную лабораторию в Борском районе Нижегородской области и распространял продукцию в разных регионах страны. Во время обысков у него нашли свыше 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, а также 50 л наркотической смеси, оборудование для производства наркотических средств и средства фасовки.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.