В Подмосковье произошел взрыв на коксогазовом заводе Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в Видном

Фото: 54.mchs.gov.ru

Взрыв произошел в цеху коксогазового завода в Видном, передает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ. Пожар начался на площади 200 квадратных метров и охватил все здание.

Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 м высотой 20 м, — цитирует агентство источник в ведомстве.

АО «Московский коксогазовый завод», который входит в ПАО «Мечел», производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

25 февраля в центре Москвы загорелось общежитие Государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в Гороховском переулке, 4. Пожар возник на 16-м этаже. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 52 человека. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

24 февраля в Миякинском районе Башкирии 64-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме. Пожар оперативно потушили быстро прибывшие на место ЧП пожарные, которые и обнаружили пенсионера мертвым.

До этого в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.