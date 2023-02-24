В Башкирии мужчина заживо сгорел в собственном доме

Фото: Киргиз-Мияки/vk.com

В Миякинском районе Башкирии загорелся частный дом. В результате пожара в здании заживо сгорел мужчина, передает главное управление МЧС России по республике. Погибшим оказался хозяин дома. По информации экстренных служб, ЧП в селе Киргиз-Мияки произошло утром 24 февраля.

На тушение прибыли силы и средства МЧС России и местной добровольной пожарной команды. В течение 15 минут горение в бревенчатом доме было локализовано на площади 12 квадратных метров, еще через несколько минут открытое горение ликвидировано. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужского пола, предположительно хозяина дома, 1958 года рождения, — рассказали в МЧС.

Представтели ведомства добавили, что в настоящее время причины пожара устанавливаются. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, а также дознаватель от МЧС.

Ранее в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. Об этом сообщала пресс-служба МВД республики. Трагедия произошла 23 февраля около 18:15 по местному времени.

Уточняется, что владельцем сгоревшего дома является 50-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.