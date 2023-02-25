В центре Москвы загорелось общежитие университета геодезии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы загорелось общежитие Государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в Гороховском переулке, 4, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар возник на 16-м этаже. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 52 человека. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Принятыми мерами в 19:50 пожар локализован, а в 19:56 — ликвидирован. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 52 человека, — сообщили в ведомстве.

21 февраля пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания на улице Международной в Москве. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже стало известно о семи жертвах, двое из которых — дети.

24 февраля Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге. В столичном главке СК РФ рассказали, что поджог мог быть устроен из-за неприязни к жильцам.