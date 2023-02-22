Назван мотив поджигателя дома в центре Москвы Подозреваемый поджег дом в центре Москвы из-за «неприязни к жильцам»

Фото: mchsmsk/t.me

Поджог в здании на Международной улице в центре Москвы, где расположены отель и бывшее общежитие, мог быть устроен из-за «неприязни к жильцам», сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову. Она уточнила, что подозреваемого ищут.

По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа, — сказала Иванова.

Кроме того, следствие изъяло служебную документацию управляющей организации.

Напомним, пожар произошел вечером 21 февраля. Пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже стало известно о семи жертвах, двое из которых — дети. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.