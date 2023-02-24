Поджигателя московского общежития отправили под арест Поджигатель московского общежития арестован на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге общежития в центре столицы, где погибли семь человек, передает ТАСС. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

Избрать в отношении обвиняемого Хомченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля, — огласила решение судья.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина свою вину отрицает. Он рассказал, что на момент трагедии находился у себя в комнате. По данным канала, мужчина незаконно жил в квартире и постоянно конфликтовал с соседями и после очередной ссоры поджег строительный мусор рядом с их квартирой.

21 февраля пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания на улице Международной. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Ранее в столичном главке СК РФ рассказали, что поджог мог быть устроен из-за неприязни к жильцам. Следствием была изъята документация управляющей организации.