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04 августа 2025 в 06:41

В Подмосковье перестанут продавать алкоголь в особых местах

Брынцалов: в Подмосковье с 1 сентября перестанут продавать алкоголь во дворах

Фото: : Shutterstock/FOTODOM

Продавать алкоголь во дворах жилых домов в Подмосковье запретят с 1 сентября, заявил РИА Новости спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. По его словам, такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии.

Мособлдумой в весенней сессии был принят закон, который вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. В соответствии с ним, с 1 сентября в Подмосковье будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов, — отметил Брынцалов.

Он уточнил, что получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги. Если у торговой точки уже есть лицензия, то она может продолжить деятельность до конца ее действия. Также новые нормы не затронут пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.

Ранее советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России сообщил, что цены на сигареты и алкоголь в России должны расти быстрее инфляции. Он уверен, что эти товары должны становиться менее доступными для россиян.

Тем временем выяснилось, что на фоне общего спада производства алкоголя в России единственной категорией, которая демонстрирует рост, остается вино. Росалкогольтабакконтроль указал, что исключение составили ликерные вина.

Подмосковье
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