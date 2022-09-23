В Новой Москве эвакуировали логистический центр «Почты России» из-за мины

Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

Логистический центр «Почты России»

Логистический центр «Почты России» в Новой Москве эвакуирован из-за обнаруженной в посылке артиллерийской мины, сообщили ТАСС в экстренных службах. Эвакуированы 10 человек, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников.

В логистическом центре «Почты России» в деревне Шарапово в Новой Москве обнаружена артиллерийская мина. Центр эвакуирован, — сказал собеседник агентства.

Ранее учеников школы № 38 в Хабаровске эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета, похожего на динамит, с установленным таймером. Похожий на взрывчатку объект нашли в мусорном баке школьники. После этого они оставили устройство во дворе, его заметил один из сотрудников школы.

В общей сложности из учебного заведения были эвакуированы 159 человек. На место ЧП приехали полицейские и кинологи. В результате проведенной экспертизы специалисты пришли к выводу, что динамит является муляжом и не представляет опасности для жизни школьников.

24 августа в торговые центры в Москве поступили угрозы минирования. Сотрудники органов правопорядка проверили объекты на предмет наличия взрывных устройств. Сообщения о бомбе, присланные с Украины, не подтвердились.