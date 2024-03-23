В Мытищах оцепили двор из-за предмета, похожего на гранату

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Мытищах под окнами жилого дома местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату, передает корреспондент NEWS.ru. Полиция оцепила весь двор.

Небольшой серый девайс нашли на подтаявшем сугробе возле подъезда. Местные жители отмечают, что речь идет о локации в поселке Пироговский.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошел в муниципальном округе Зеленоград. Пострадавшая наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.

До этого в отделении «Почты России» на северо-востоке Москвы произошел взрыв при разгрузке посылок. Выяснилось, что в одной из них задымилась бракованная страйкбольная граната.

В феврале в Москве восьмиклассница напилась шампанского в гостях у подруги и взорвала страйкбольную гранату. Школьница получила сильный ожог руки и была доставлена в больницу. Вторая участница инцидента не пострадала.