Москвичка чуть не лишилась руки при попытке снять с дерева гранату SHOT: москвичка пострадала при взрыве страйкбольной гранаты в Зеленограде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичка пострадала при взрыве страйкбольной гранаты в Зеленограде, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, женщина наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.

По данным канала, скорую помощь и полицию вызвали очевидцы. У пострадавшей диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти. Помощь ей оказали на месте. Сейчас выясняется, как граната попала на дерево.

Ранее в отделении «Почты России» на северо-востоке Москвы произошел взрыв при разгрузке посылок. Выяснилось, что в одной из них задымилась бракованная страйкбольная граната.

До этого в Москве восьмиклассница напилась шампанского в гостях у подруги и взорвала страйкбольную гранату. Школьница получила сильный ожог руки и была доставлена в больницу. Вторая участница инцидента не пострадала.

В феврале в центре Москвы, в цеху сортировки почты, расположенном около Казанского вокзала, нашли предмет, похожий на ручную гранату. Сообщается, что при проверке специалисты не нашли опасных предметов, а находкой оказалась зажигалка. Работа почты продолжилась в обычном режиме.