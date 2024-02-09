В Москве «заминировали» отель, в котором останавливался Такер Карлсон SHOT: в Москве ложно сообщили о минировании отеля 4Seasons после визита Карлсона

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Неизвестные позвонили в силовые структуры Москвы и сообщили о минировании отеля 4Seasons, в котором останавливался американский журналист Такер Карлсон, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. Звонивший требовал арестовать бывшего ведущего телеканала Fox News, пригрозив взорвать гостиницу на Охотном Ряду.

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 февраля, когда Карлсон уже находился за пределами России. Злоумышленник заявил сотрудникам полиции, что здание отеля заминировано. Правоохранительные органы проверили сообщение, организовав проверку в здании гостиницы 4Seasons, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают звонившего.

Карлсон прибыл в Россию в начале февраля, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь с 8 на 9 февраля на личном сайте журналиста, на его YouTube-канале, а также на его странице в социальной сети Twitter (X). Позднее расшифровку разговора также опубликовала пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы не были заранее согласованы. Он подчеркнул, что Кремль никогда не собирает вопросы, которые журналисты планируют задавать главе государства.