В Москве задержали нигерийца с 28 закладками мефедрона в трусах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого при досмотре обнаружили 28 закладок мефедрона, пишет Telegram-канал SHOT. Запрещенные вещества 21-летний иностранец прятал в трусах. Общий вес изъятого составил 42 грамма.

По данным канала, полицейские остановили африканца на Халтуринской улице. Сейчас он задержан за сбыт наркотиков, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье заключили под стражу двух пенсионерок по подозрению в сбыте героина. На месте работы одной из злоумышленниц полицейские обнаружили три пакета с героином. Она хранила их в канализационно-насосной станции в поселке Быково. У второй подозреваемой изъяли 34 свертка с наркотиком. Общая масса вещества составила более 500 граммов. По версии следствия, женщины забирали товар в тайниках, а затем продавали его через закладки.

До этого водитель-курьер из Екатеринбурга сдал полицейским банду наркоторговцев. Он почувствовал запах синтетического запрещенного вещества в посылке и обратился в правоохранительные органы. Как оказалось в ней находился мефедрон в количестве 0,7 грамма. Позднее силовики нагрянули в квартиру отправителя посылки и обнаружили там запрещенные вещества и другие улики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.