В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого при досмотре обнаружили 28 закладок мефедрона, пишет Telegram-канал SHOT. Запрещенные вещества 21-летний иностранец прятал в трусах. Общий вес изъятого составил 42 грамма.
По данным канала, полицейские остановили африканца на Халтуринской улице. Сейчас он задержан за сбыт наркотиков, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье заключили под стражу двух пенсионерок по подозрению в сбыте героина. На месте работы одной из злоумышленниц полицейские обнаружили три пакета с героином. Она хранила их в канализационно-насосной станции в поселке Быково. У второй подозреваемой изъяли 34 свертка с наркотиком. Общая масса вещества составила более 500 граммов. По версии следствия, женщины забирали товар в тайниках, а затем продавали его через закладки.
До этого водитель-курьер из Екатеринбурга сдал полицейским банду наркоторговцев. Он почувствовал запах синтетического запрещенного вещества в посылке и обратился в правоохранительные органы. Как оказалось в ней находился мефедрон в количестве 0,7 грамма. Позднее силовики нагрянули в квартиру отправителя посылки и обнаружили там запрещенные вещества и другие улики.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.