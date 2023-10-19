Две пенсионерки раскидывали закладки с героином в Подмосковье В Раменском заключили под стражу двух пенсионерок, подозреваемых в сбыте героина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье заключили под стражу двух пенсионерок по подозрению в сбыте героина, сообщается на сайте регионального управления МВД. Всего полиция изъяла у них более 500 граммов наркотика. По версии следствия, женщины забирали товар в тайниках, а затем продавали его через закладки.

На месте работы одной из злоумышленниц полицейские обнаружили три пакета с героином. Она хранила их в канализационно-насосной станции в поселке Быково. У второй подозреваемой изъяли 34 свертка с наркотиком, сообщила представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова. Общая масса вещества составила более 500 граммов.

Одна из задержанных пояснила, что изъятые наркотики она забирала в тайниках, координаты которых ей направлял неизвестный мужчина через мессенджер. После этого она расфасовывала их на мелкие партии и сбывала через закладки. За денежное вознаграждение она предложила своей подруге также заниматься незаконным оборотом наркотиков, — сообщила представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Магадане 26-летняя девушка явилась на заседание суда к своему знакомому, но забыла перед этим достать из сумки наркотики и девайс для их употребления. Позже дома у нее нашли 300 граммов порошка, химический состав которого установит экспертиза, а также изъяли из оборудованных подозреваемой тайников на одной из городских улиц свыше 400 граммов синтетических наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.