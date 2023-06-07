В Москве задержали футболиста с наркотиками Полиция задержала в Москве футболиста Шамиля Гасанова с мефедроном

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Шамиль Гасанов

Московская полиция возбудила уголовное дело против 29-летнего футболиста Шамиля Гасанова, у которого обнаружили 0,54 г мефедрона, передает Telegram-канал Mash. Мужчину задержали в ночь на 6 июня на Боровском шоссе после того, как он перебежал дорогу в неположенном месте. Сверток, перемотанный изолентой, нашли в кармане у спортсмена.

Теперь Гасанов находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Футболист стал известен среди ценителей спорта, когда играл за «Анжи» и махачкалинское «Динамо». Сейчас он является центральным защитником в узбекистанском клубе «Сурхан».

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали на трассе Екатеринбург — Тюмень пенсионерку, которая перевозила спайс, спрятав его внутри речной рыбы. Ранее женщина уже была судима за подобное преступление. Пенсионерка спрятала в брухах карасей 800 граммов запрещенных веществ, расфасованных в несколько десятков свертков. Рыбу она перевозила в салоне машины, водитель которой при досмотре предупредил полицейских, что груз ему не принадлежит.

В мае сотрудники подмосковного ДПС остановили УАЗ, в багажном отделении которого было спрятано 20 килограммов наркотиков. За рулем автомобиля находился 37-летний бизнесмен из Оренбурга.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.