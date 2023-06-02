Полицейские поймали рыбу с наркотиками на трассе Екатеринбург – Тюмень Сотрудники полиции задержали пенсионерку, перевозившую наркотики внутри речной рыбы

Фото: Полиция Тюменской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень пенсионерку, которая перевозила наркотики, спрятав их внутри речной рыбы, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.

В общей сложности пенсионерка спрятала в тушки карасей 800 граммов запрещенных веществ, расфасованных в несколько десятков свертков. Рыбу она перевозила в автомобиле, водитель которого при досмотре предупредил полицейских, что груз ему не принадлежит.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали жителя Северной Осетии с рюкзаком, полным наркотиков. Мужчина ехал в качестве пассажира в автомобиле по трассе М4 «Дон», при досмотре на посту ДПС в его рюкзаке обнаружили 13 свертков с гашишем и мефедроном. Общий вес запрещенных веществ составил 700 граммов. Подозреваемый признался, что перевозил наркотики из одного тайника в другой.