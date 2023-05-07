В Подмосковье ДПС остановила набитый мефедроном и гашишем УАЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники подмосковного ДПС остановили УАЗ, в багажном отделении которого было спрятано 20 килограммов наркотиков: мефедрона и гашиша, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, за рулем автомобиля находился 37-летний бизнесмен из Оренбурга.

Автомобиль с наркотиками остановили на трассе М-4 «Дон» возле Каширского шоссе во время полицейского рейда. По информации SHOT, 10 килограммов гашиша и столько же мефедрона было спрятано в ящике для инструментов.

Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Ранее в Ленинградской области полицейские обнаружили тайник с 225 килограммами кокаина, завезенного из Латинской Америки. Арестованы двое подозреваемых, которых поймали на закладке в поселке Металлострой. Партию кокаина оценили в 1,5 млрд рублей.

До этого сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.