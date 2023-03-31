Латиноамериканский кокаин просочился в петербургские тайники Полицейские обнаружили 225 килограммов кокаина из Латинской Америки в тайнике в Ленобласти

Фото: ГУ МВД России по городу СПб и ЛО

Полицейские в Ленобласти изъяли из тайника 225 килограммов кокаина из Латинской Америки, эта партия оценивается примерно в 1,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, сотрудникам полиции удалось арестовать двух человек, имеющих отношение к этой партии.

Наркоторговцев — двух мужчин — задержали во время демонтажа тайника в поселке Металлострой Колпинского района. В нем лежали 200 прямоугольных брикетов с кокаином, вес которых составил примерно 225 килограммов. Сейчас злоумышленники находятся под арестом.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в поселке Люблино под Калининградом местный 35-летний житель Вячеслав Мацюк сжег свой дом, чтобы скрыть факт работы нарколаборатории в нем. Во время пожара в жилом здании взорвался баллон из-под пропана. Дом сгорел дотла, несмотря на это, следы работы нарколаборатории полицейским обнаружить все же удалось.

Ранее сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.