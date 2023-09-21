В Москве дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение Детранс: дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

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Дорожные камеры в Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров в автомобилях, сообщает департамент транспорта. Штраф за нарушение составит 1000 рублей.

В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров, — заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев предложил создать в России рейтинг водителей, согласно которому будут начисляться баллы за соблюдение всех правил дорожного движения и сниматься — за нарушения. Он направил письмо начальнику ГУ обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. Депутат уточнил, что водителей, которые не соблюдают ПДД, необходимо заставлять повторно сдавать экзамен, вернувшись к системе, действовавшей во времена СССР.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев идею поддержал, но отметил, что для ее реализации нужны технические возможности. Он подчеркнул, что необходимо рассматривать любые разумные предложения, которые могут снизить число аварийных ситуаций. Парламентарий напомнил, что сейчас большая часть штрафов приходит, когда камера фиксирует нарушение. Депутат пояснил, что не всегда за рулем находится владелец авто. Если вводить рейтинг, то в случае правонарушения в такой ситуации он снизится у хозяина машины, а не у водителя, который его совершил.