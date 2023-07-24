В Москве воры похитили более километра кабеля Минобороны Baza: в Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля Минобороны

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля Минобороны. По информации канала, пропажу заметил сотрудник ведомства вместе с представителем «Воентелекома», так как произошел сбой.

Baza пишет, что стоимость метра кабеля составляет пять тысяч рублей, соответственно материальный ущерб может быть оценен более чем в пять млн рублей. Проводится проверка.

Ранее в Самаре полиция задержала вора, похитившего 96 плиток шоколада из трех магазинов. 18-летний местный житель выносил товар под одеждой. Общая стоимость краденого товара составила 5 тысяч рублей.

В городе Норильске Красноярского края ранее мужчина в костюме снежного человека выкрал сейф из кабинета директора кинотеатра. На кражу он решился после просьбы знакомой, которая рассказала, что в сейфе хранится 4 млн рублей.

До этого жительницу города Куйбышева приговорили к 2,5 года колонии общего режима за мелкие кражи. Преимущественно она воровала телефоны у соседей и знакомых, которым вызывалась помочь по хозяйству. Заявление на воровку написал ее знакомый, который попросил женщину посидеть с ребенком в августе 2022 года.