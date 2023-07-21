Серийного похитителя шоколада задержали в Самаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Самаре полиция задержала вора, похитившего почти 96 плиток шоколада из трех магазинов, сообщили в пресс-службе регионального МВД. 18-летний местный житель выносил товар под одеждой. Общая стоимость краденого товара составила 5 тысяч рублей.

Молодой человек заходил в супермаркеты и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, прятал под одежду шоколадные изделия. Впоследствии их реализовывал случайным прохожим, — говорится в сообщении.

Задержанный признал вину и согласился сотрудничать с полицией.

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