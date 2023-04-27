Сибирячку отправили в колонию за воровство телефонов у соседей В Новосибирской области местную жительницу приговорили к 2,5 года колонии за воровство телефонов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области жительницу города Куйбышева приговорили к 2,5 года колонии общего режима. По данным следствия, сибирячка 10 лет занималась мелкими кражами — преимущественно она воровала телефоны у соседей и знакомых, которым вызывалась помочь по хозяйству. В решении Куйбышевского районного суда сказано, что при вынесении приговора были учтены данные о личности подсудимой и характер совершенного преступления, сообщает «Сиб.фм».

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. <...> По настоящему делу условия, предусмотренные частью 6 статьи 15 УК РФ, отсутствуют, в действиях подсудимой является рецидив преступлений, — уточнили в суде.

Заявление на воровку написал ее знакомый, который попросил женщину посидеть с ребенком в августе 2022 года. Пока мужчины не было дома, обвиняемая забрала телефон стоимостью более 10 тысяч рублей, отнесла его в ломбард, а вырученные средства потратила. Осужденная пыталась обжаловать приговор в Новосибирском областном суде из-за суровости наказания. Прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова рассказала, что приговор был оставлен без изменений, доводы обвиняемой были отклонены.

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