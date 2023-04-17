Снежный человек похитил сейф из кинотеатра в Норильске Мужчина в костюме снежного человека похитил сейф из кинотеатра в Норильске

Фото: Shutterstock

В деле о краже сейфа из кабинета директора кинотеатра в городе Норильске Красноярского края появился неожиданный фигурант, сообщает «МК в Красноярске». Как пишет издание со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк, при просмотре записей камер наблюдения выяснилось, что преступление совершил снежный человек.

Ранее стало известно, что сотрудница кинотеатра попросила своего знакомого выкрасть из кабинета директора сейф с 4 млн рублей. Ночью мужчина проник в здание и вытащил ящик. Теперь оказалось, что все это он совершил в костюме йети.

В отношении фигуранта-мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — рассказала Ирина Волк.

В феврале пьяный бомж в Москве избил 14-летнюю девочку-промоутера в костюме ежика. По данным полиции, мужчина начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Из-за ударов девочка получила тупую травму живота.