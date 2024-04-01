В Москве школьница обвинила сотрудника OZON в изнасиловании прямо в ПВЗ SHOT: сотрудник OZON в Москве обвиняется в изнасиловании 16-летней девочки

Московская полиция задержала 24-летнего Станислава, сотрудника одного из пунктов выдачи маркетплейса OZON, его обвиняют в изнасиловании 16-летней школьницы прямо на рабочем месте, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, молодому человеку грозит внушительный срок — до 20 лет.

Как уточняет Telegram-канал, речь идет о событиях, произошедших 27 марта на ПВЗ по улице Сходненской: около семи часов вечера туда пришла несовершеннолетняя, чтобы забрать заказ. Далее, согласно информации канала, мужчина набросился на нее и затащил в подсобное помещение, где и надругался над ней.

SHOT уточняет, что через некоторое время школьница смогла сбежать, после она рассказала обо всем матери и написала заявление. Канал также сообщил, что мужчина стал фигурантом дела сразу по двум статьям: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Кроме того, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности в 2018 году.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 40-летнего участника ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Пострадавшая обратилась в больницу с сотрясением и черепно-мозговой травмой. Уточняется, что мужчина уже был судим по аналогичной статье.