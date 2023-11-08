В Москве пятиклассник обвинил учителя в избиении на уроке «Осторожно, новости»: в Москве пятиклассник обвинил учителя в избиении на уроке

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В Москве в районе Свиблово ученик пятого класса обвинил педагога в избиении прямо на уроке, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, между учителем и ребенком произошла ссора.

Сообщается, что во время конфликта учитель окружающего мира схватил 11-летнего пострадавшего за руку. Школьник обратился в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб. Мальчик рассказал, что на уроке его побил преподаватель.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. В настоящий момент слова ребенка проверяют полицейские.

Ранее в поселке Ярково учительница физкультуры силой пыталась заставить младшеклассников сесть за границы очерченного кружка. Некоторых ребят, у которых ноги заступали за линию, она толкала, пытаясь подвинуть, а одного мальчика пнула так, что он упал. В учебном заведении начато расследование, педагога пообещали наказать.

В бурятском селе Комсомольское преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.