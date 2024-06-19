Синоптики спрогнозировали в Москве залповые ливни Тишковец: в Москве 20 июня выпадет более трети месячной нормы осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Залповые ливни ожидаются в Москве 20 июня, выпадет 36% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС. Он добавил, что температура в столице остается на четыре градуса выше положенного в июне.

В четверг днем ожидаются очередные залповые ливни с интенсивностью до 28 мм, что составляет 36% от месячной нормы небесной влаги, — сказал он.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что с 17 по 19 июня в Москве снова будут идти дожди, местами возможны грозы. По его словам, обильные осадки, которые принесет южный циклон, будут идти сразу на всей территории столичного региона с небольшими перерывами.

Ожидалось, что за три дня в городе выпадет не менее 20 миллиметров осадков. Он уточнил: несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в Москве будет довольно высокой.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, аэрозоли являются центрами конденсации. Он подчеркнул, что данному фактору не стоит придавать большое значение, поскольку сложные погодные условия в населенных пунктах с высокой плотностью жителей воспринимаются болезненнее, чем в тех регионах, где населения меньше.